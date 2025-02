Acidente entope trânsito na Boa Nova

Mais um acidente nesta manhã de segunda-feira, com o segundo acidente, desta feita na zona da Boa Nova (estrada do Aeroporto), que está a deixar a zona completamente parada no que à circulação rodoviária diz respeito. Duas viaturas estão envolvidas no acidente que a PSP já tomou conta.

Não há registo de feridos, uma vez que os Bombeiros não foram chamados até ao momento (nem para o acidente na Via Rápida), pelo que esta situação ocorrida no cruzamento precisamente para quem quer seguir para o Funchal e quem tenta entrar na Via Rápida, deixa sobretudo o trânsito de pantanas.

Foto Google Maps

A juntar aos dois congestionamentos que já se estendem por 3,3 km (acidente no sentido Ribeira Brava - Machico) e 7,7 km (devido a tráfego intenso no sentido Machico - Ribeira Brava), esta está a ser uma manhã complicada.