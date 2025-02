PSP realizou rusga na Rua das Fontes e apreendeu droga

A Divisão Policial do Funchal realizou na passada terça-feira, dia 28 de Janeiro, uma operação na baixa da cidade, nomeadamente na Rua das Fontes, tendo identificado três jovens com droga, que foram constituídos arguidos.

De acordo com o Comando Regional da PSP, foi identificado "um cidadão do sexo masculino, com a idade de 21 anos, natural e residente em Câmara de Lobos, pelo crime de tráfico de estupefacientes", tendo sido "apreendidas 45 doses individuais de 'haxixe' e 290 euros em dinheiro, por suspeita de proveniência ilícita", que tinha em sua posse.

Também foi identificado outro "cidadão do sexo masculino, com a idade de 29 anos, estrangeiro, pelo crime de tráfico de estupefacientes", ao qual foram apreendidas "14 doses individuais de 'haxixe'.

E, ainda, foi identificado "um cidadão do sexo masculino, com a idade de 20 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes", que tinha em sua posse 9 doses individuais de 'bloom', que lhe foram apreendidas.

Os 3 suspeitos "foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência".

Perante o sucesso desta operação, "o Comando Regional da PSP Madeira alerta para os efeitos nefastos que estes tipos de drogas produzem na saúde dos seus consumidores".