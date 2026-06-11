Cerca de 100 concelhos de 12 distritos do continente em perigo máximo de incêndio
Cerca de 100 concelhos de 12 distritos de Portugal continental apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Em perigo máximo de incêndio estão cerca de 100 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.
Vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real apresentam hoje perigo muito elevado e elevado de incêndio.
O perigo de incêndio rural vai agravar-se e manter-se muito elevado pelo menos até segunda-feira.
Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Portugal continental vai registar temperaturas elevadas até sábado, com a máxima a variar hoje entre os 27 e os 38 graus e na sexta-feira entre os 35 e os 40 graus Celsius.
Para hoje está prevista uma subida "mais acentuada" da temperatura máxima, podendo subir cerca de 10 graus Celsius em alguns locais.
Segundo o IPMA, sexta-feira será o dia mais quente, com a temperatura máxima a variar entre 35 e 40 graus na generalidade do território.
A temperatura mínima deverá também subir em todo o território, prevendo-se que em alguns locais do país sejam registados valores próximos ou acima de 20 graus até à noite de sábado para domingo.