Homem alegou ter sido atacado por lobo-marinho no Caniçal

Um indivíduo de nacionalidade portuguesa, com cerca de 50 anos, alegou ter sido atacado por um lobo-marinho quando nadava no Cais do Sardinha, no Caniçal.

O alerta foi dado por uma guia, tendo sido mobilizada para o local uma embarcação salva-vidas do SANAS-Madeira afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz.

A equipa da embarcação assistiu o homem, pois tinha uma médica a bordo, e transportou-o até à Marina do Dreams Resort onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico.

O indivíduo apresentava uma ferida sangrante.