Acordo Mercosul pode prejudicar banana da Madeira

A secretária regional da Agricultura, Rafaela Fernandes, alertou esta tarde para os riscos da ratificação do acordo Mercosul, que poderá impactar negativamente a comercialização da banana da Madeira. A advertência foi feita durante a visita dos deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas da Assembleia da República às instalações da Gesba, empresa responsável pela gestão do sector da banana na Região.

A governante destacou dois grandes riscos associados ao acordo. O primeiro prende-se com a segurança alimentar, uma vez que há dúvidas sobre o controlo da aplicação de pesticidas na banana produzida na América Latina. O segundo risco está relacionado com a concorrência desleal, já que a eventual entrada de banana sul-americana no mercado europeu poderá ocorrer a preços significativamente mais baixos, devido aos menores custos de produção nesses países.

Rafaela teme uma “invasão” de banana latino-americana no território continental, o que poderia dificultar ainda mais a posição dos produtores madeirenses, que operam num mercado de menor escala e enfrentam custos de produção mais elevados.

A governante reforçou a necessidade de proteger o sector, garantindo regras justas para a comercialização da banana da Madeira.