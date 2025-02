Jacto privado de Ronaldo na Madeira

O jacto privado de Cristiano Ronaldo aterrou esta segunda-feira às 17h23 no Aeroporto Internacional da Madeira. O Bombardier Global Express 6500, recentemente adquirido pelo craque madeirense e personalizado com a sua ‘marca’ CR7, encontra-se, neste momento, na pista.

De acordo com as imagens em directo captadas pela plataforma Madeira Woman Spotter, foi possível observar algumas movimentações como saída de tripulação com a respectiva bagagem. Ao que tudo indica, estará a aguardar a chegada da comitiva de convidados para a celebração do 40.º aniversário de Ronaldo, entre os quais os familiares mais próximos do jogador.

O jogador madeirense completa 40 anos esta quarta-feira.

O Al-Nassr está a jogar esta segunda-feira para a Liga dos Campeões asiática e o madeirense encontra-se em campo para ajudar a sua equipa a procurar nova vitória na competição.