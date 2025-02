Jovens fazem disparar doenças sexualmente transmissíveis

Sífilis foi a patologia mais notificada, de acordo com os últimos números disponibilizados pelas autoridade de Saúde. 41 doentes com VIH/Sida começaram a ser acompanhados em 2024. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desde dia 2 de Fevereiro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "Escolta a navios russos quintuplica". Marinha efectuou mais de 70 missões de acompanhamento a meios navais comandados por Moscovo. Muitos cruzaram os mares da Madeira em manobras de espionagem e sabotagem P.10 E 11

No Desporto "Derrota complica recuperação". O Nacional perdeu, em casa, com o Arouca (1-2), adversário directo na luta pela permanência e falha saída da zona de perigo da tabela.

Na entrevista de hoje do DIÁRIO, a presidente da Associação Madeirense de Automobilismo e Karting diz querer ‘sangue novo’ na modalidade: "Fabiana quer mais mulheres ao volante desportivo".

No Política saiba que "Edgar e Lume lideram lista da CDU às Regionais".

