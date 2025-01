Promover a banana como pilar da alimentação saudável

A GESBA (Empresa de Gestão do Sector da Banana) apresenta um programa educativo destinado às crianças do 1.º ciclo do ensino básico da Região. Projecto que visa promover hábitos de alimentação saudável, destacando os benefícios nutricionais da banana da Madeira. Além disso, valoriza a tradição agrícola da ilha e o empenho dos agricultores, trabalhadores do sector e técnicos especializados que contribuem para o sucesso e sustentabilidade do produto que é símbolo de qualidade e tradição.

Além da relevância nutricional, mas também como reflexo da dedicação das comunidades agrícolas e do trabalho técnico especializado que assegura o seu cultivo sustentável.

Promover a banana da Madeira como um elemento essencial de uma alimentação saudável e equilibrada e sensibilizar as crianças e as suas famílias para os benefícios nutricionais e energéticos do fruto, são objectivos do programa. Assim como o divulgar da importância do trabalho dos agricultores, trabalhadores do sector e técnicos da GESBA na garantia da qualidade e sustentabilidade do produto e, consequentemente, estimular o consumo local e sustentável, reforçando a economia regional e os laços culturais.

Com esse propósito o programa incluirá palestras interactivas conduzidas por técnicos especializados da GESBA e profissionais de nutrição, que abordarão a importância de uma alimentação saudável e sustentável. Estas sessões dinâmicas visam captar o interesse das crianças, com actividades interactivas que explicam o percurso da banana desde o cultivo até à mesa.

Para o efeito a GESBA desenvolverá e distribuirá folhetos e materiais didácticos que destacam os benefícios da banana da Madeira, bem como o papel fundamental dos técnicos e produtores no processo de produção.

Os técnicos da GESBA desempenharão um papel crucial no programa, participando activamente nas acções educativas e na elaboração de conteúdos que reflictam o trabalho realizado no sector da banana.

O programa educativo da GESBA reafirma o compromisso da empresa com a saúde e o bem-estar das crianças, a valorização da tradição e a promoção do consumo sustentável. A dedicação dos técnicos da GESBA será fundamental para o sucesso desta iniciativa, que une saúde, sustentabilidade e identidade cultural, contribuindo para o futuro da Madeira.