Carro despista-se e sai de estrada no Caniçal

Um automóvel despistou-se ontem à noite no Caniçal, nas imediações do restaurante ‘Frente Ao Sol’, no sítio da Cerca, e saiu de estrada, caindo num poio.

Os Bombeiros Municipais de Machico saíram para o local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, por volta das 20 horas, mas quando as equipas lá chegaram não encontraram ninguém junto ao carro.

Ao que tudo indica, o condutor terá abandonado o veículo.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.