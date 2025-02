Workshop divulga a sopa de castanhas do Curral das Freiras no Porto Santo

O II festival de sopas do Porto Santo contou, nesta manhã de sábado, com um momento especial, nomeadamente um workshop sobre o projecto 'A Biqueira'. Sandra Cardoso "trouxe uma receita de sopa de castanha seca àmoda do Curral das Freiras”.

A responsável pelo dito projecto disse ao DIARIO, que "é uma honra estar nesta festa, que divulga também os costumes, e uma parte de uma alimentação que faz parte da nossa história”. "A ideia é igualmente divulgar pequenas receitas que são características de determinados lugares da ilha da Madeira. Para o Porto Santo quis trazer alguma coisa de novo”, disse Sandra Cardoso.

Durante o workshop, 'A BIqueira' falou do processo de “como fazer a sopa de castanha, como se preservava as castanhas antigamente e fazer uma viagem pela história”.

Compareceram muitas pessoas para assistir a este workshop, integrado no II Festival de Sopas do Porto Santo.

Para este segundo e último dia deste certame cultural, a Associação do grupo de folclore do Porto Santo, mais um programa de animação que terá o seu começo no inicio da noite deste sábado, no parqueamento, junto à igreja do Espirito Santo.