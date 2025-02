Polaco morre na zona do Rabaçal após paragem cardiorrespiratória

Um turista de nacionalidade polaca morreu, na tarde desta quinta-feira, na zona do Rabaçal, após entrar em paragem cardiorrespiratória.

O homem, na casa dos 50 anos, que estava acompanhado por familiares, encontrava-se, no início da tarde, a subir a estrada asfaltada que liga a Casa do Rabaçal à estrada regional que atravessa o Paul da Serra, quando terá se sentido mal.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários da Calheta, que estiveram no local com uma ambulância e dois elementos, a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também se deslocou ao Rabaçal, mas apesar de todos os esforços, não foi possível reverter a situação.

Ao que tudo indica, o turista teria feito, durante a manhã, um dos percursos pedestres naquela zona, encaminhando-se, no momento do sucedido, para a estrada principal, onde teria a sua viatura estacionada.