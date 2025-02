Motoristas da HF em manifestação na Quinta Vigia

Os motoristas da Horários do Funchal, que estão em dia de greve desde as 00h00 até às 23h59 desta quinta-feira, rumaram à Quinta Vigia, onde esperam ser recebidos por Miguel Albuquerque.

No palácio que recebe a Presidência do Governo Regional, os motoristas gritam palavras de ordem, contando-se cerca de meia centena de manifestantes. A polícia está no local.

Refira-se que os motoristas rumaram desde a Fundoa até ao centro do Funchal, tendo-se concentrado na Praça do Município e depois rumado à Avenida do Infante, onde se localiza a Quinta Vigia.

A empresa tem vindo a actualizar as carreiras que estão em funcionamento, conforme já noticiámos, fornecendo um link para as pessoas afectadas.