"Há 30 anos eu ganhava mais dinheiro do que agora"

Os trabalhadores dos transportes públicos da Região Autónoma da Madeira já foram mais valorizados do que agora. A conclusão é de José Silva, motorista da Rodoeste há cerca de 23 anos, que aderiu à greve de 24 horas convocada para esta quinta-feira, 20 de Fevereiro, pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT)

O condutor, que já esteve no sector do transporte rodoviário de mercadorias, aponta que "há 30 anos ganhava mais dinheiro do que agora".

Eu acho que os motoristas são desvalorizados. Neste momento temos autocarros bons para trabalhar, mas ainda falta termos melhores condições de trabalho a nível de instalações, das actualizações salariais... Nós estamos a ficar para trás, já estamos perto do salário mínimo. José Silva

O motorista alerta para a responsabilidade "de transportar vidas humanas" numa Região em que "as estradas são perigosas".

A gente tem muita responsabilidade e acho que a gente está a ganhar muito pouco... Há 30 anos eu trabalhava nos pesados de mercadorias e eu ganhava mais dinheiro do que agora. Acho que a gente está a ficar muito para trás tendo em conta a responsabilidade que nós temos. José Silva

A luta "tem sido muito dura", descreve o profissional, louvando as conquistas conseguidas através do SNMOT, que conseguiu unir mais trabalhadores do sector.

"São passos curtos, mas são passos firmes", garante.