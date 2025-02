IVBAM dinamiza 5 dias de workshop de Olaria

O Espaço "Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira", sob tutela do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua dos Ferreiros, 152, acolhe durante cinco dias da próxima semana, um novo workshop de artesanato, desta vez, de Olaria.

Entre 24 e 28 de Fevereiro, segunda a sexta-feira, "os participantes neste workshop terão acesso a conteúdos teórico-práticos, que englobam conhecimentos diversos sobre todo o processo de elaboração de uma peça na roda de oleiro, até à secagem e por fim, a cozedura. No final da formação, os formandos receberão um certificado de participação", informa a tutela do IVBAM, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

O formador será Miguel Ramos, "artesão com certificação atribuída pelo IVBAM em Cerâmica/Olaria". A acção de formação inclui um total de 25 horas, entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 16h00. "De salientar que a formação está limitada a 5 formandos e tem um valor de 350€. De forma a garantir a vaga, os interessados deverão manifestar interesse para o email [email protected]", realça.

O artesão, que "fez formação em Cerâmica Criativa, no CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria de Cerâmica, nas Caldas da Rainha, tendo participado, desde então, em diversos projectos escultóricos e aprimorado os seus ofícios", fundou em 2011, o seu atelier 'Barro Cru, que é "um espaço que utiliza para sua criação e onde orienta, regularmente, workshops".

A SRAPA destaca "o facto deste workshop surgir enquadrado no ciclo de formações de artes e ofícios tradicionais da Madeira, dinamizadas pelo IVBAM, que se iniciaram em janeiro, e que decorrerão até finais de março, com o culminar da celebração da 'Semana do Artesão', de 17 a 22 de Março, no Espaço 'Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira'", esclarece.

Após este workshop, de 3 a 10 de Março decorrerá um "de Feltragem de Lã, orientado pela artesã reconhecida, Irina Andrusko, com valor de 150€, pelo que os interessados já podem, igualmente, garantir o seu lugar, manifestando interesse para email anteriormente referido", informa.

Pode saber mais informações sobre este ciclo de workshops de artesanato regional nas redes sociais e sites do Artesanato da Madeira e do IVBAM que estão a ser divulgadas diariamente.