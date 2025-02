Casa do povo do Porto Santo entrega prémios do concurso de fotografias no Porto Santo

A Casa do Povo do Porto Santo realizou hoje a entrega do concurso de fotografia, com o tema Dia dos Namorados.

Em primeiro lugar ficou Carla Nóbrega, em segundo Tatiana Rodrigues e em terceiro, Rubina Jardim Velosa.

A cerimónia realizou-se nas instalações da instituição e teve a presença da direção e dos concorrentes.

De salientar que esta iniciativa, teve origem nas funcionárias da casa do povo local, que apresentaram a sugestão ã direção que de imediato, deu o seu aval para realização do referido concurso de fotografias.

O DIÁRIO sabe que a próxima iniciativa da casa do povo do Porto Santo, será um baile de Carnaval, no restaurante Pé na Água, no dia 3 de Março.