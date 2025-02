Polícia chamada à Fernão Ornelas por causa de sem abrigo com cartaz "obsceno"

A presença de dois elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) gerou alguma comoção, ao início desta tarde, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

Os agentes saíram da viatura e abordaram um sem-abrigo, que se encontrava deitado no passeio, junto à mostra de um estabelecimento comercial, suscitando os olhares curiosos das pessoas que por ali circulavam.

Na origem do tumulto, esteve um cartaz "com palavras obscenas" que o mesmo sem-abrigo teria andado a empunhar pelas ruas do Funchal, explicaram as autoridades ao DIÁRIO, sem revelar mais pormenores sobre o conteúdo que motivou a denúncia à PSP. Adiantaram apenas que o homem foi chamada à atenção, mas que já não se encontrava na posse do mesmo.