II Festival de Sopas esta sexta-feira e sábado no Porto Santo

O Grupo de Folclórico Porto Santo realiza, esta sexta-feira e sábado, o II Festival de Sopas, no parque estacionamento, ao lado da igreja.

A abertura oficial vai acontecer às 19 horas, e vai ter a presença das principais entidades locais. Além disso, neste primeiro dia em termos musicais há salientar as actuações da banda da Casa do Povo do Porto Santo, do Grupo Folclore da ilha dourada e ainda, Paulo Melim e Marcial.

No segundo dia, sábado, tudo começa pelas 11 horas, com a apresentação da iniciativa, 'A Culinária com a Biqueira'. Depois, mais tarde, a organização voltará a ter momentos musicais, com a Tuna do Carvalhal e Carreira, pelas 19h15, e com o Duo Duarte Justino, às 20 horas, com os Amigos do Cantar, às 21 horas, com Carina Teixeira, às 22 horas, e com Duo F&M, às 23 horas.

De referir que no referido parque estacionamento vai ter diversas barraquinhas com as sopas e outras iguarias a não perder.