Casa do Povo do Porto Santo promove workshop de maquilhagem

A casa do povo do Povo do Porto Santo, depois de ter realizado uma iniciativa para o Dia dos Namorados, vai organizar entre os dias 3, 5, 6 e 7 de Março, um workshop dedicado à maquilhagem.

Este workshop, que tem como formadora Joana Margarida, irá decorrer entre as 18h30 e as 20h30.

Quanto os preços 30 "batons" para sócios da casa do povo e para não sócios 35 "batons" e podem-se inscrever até 28 de Fevereiro.

Quem quiser aprender maquilhagem individual, pode participar no dia 8 de Março, com preços 18 "batons" para sócios e 20 "batons" para sócios.

A casa do povo do Porto Santo vai também realizar, no dia 3 de Março, um jantar carnavalesco, no restaurante Pé na Água, seguido de baile de Carnaval.