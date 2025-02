Workshop 'Método-Dança Educação Física' encerra com balanço positivo

Terminou, esta sexta-feira, o primeiro workshop, intitulado 'Método-Dança Educação Física', aberto à comunidade, dinamizado pela Companhia Dançando com a Diferença. No final desta actividade, a companhia de dança faz um balanço positivo, referindo que a maioria dos intérpretes enalteceu as aprendizagens adquiridas no âmbito da “consciência corporal”.

Edeilson Matias e Francisco Júnior, os professores oriundos do Brasil que conduziram este workshop, sublinharam a “disponibilidade” e a “entrega dos participantes”.

O 'Método-Dança Educação Física', criado pelo professor coreógrafo e investigador Edson Claro (1945-2014), é uma abordagem pedagógica que integra a dança e a educação física como forma de promover o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social. Este método une os aspetos técnicos e expressivos da dança com os princípios do movimento corporal presentes na educação física, sendo uma das bases do trabalho de preparação corporal da Cia. Dançando com a Diferença.

O próximo workshop aberto à comunidade decorre de 24 a 28 de Fevereiro e intitula-se de 'Dança e Filosofia: Ética, Raízes e Horizontes do Presente Frágil', ministrado por Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristóvão (Portugal).

A actividade tem um custo de 20€ e terá lugar no Estúdio Dançando com a Diferença – Armazém do Mercado, Rua do Hospital Velho, 28 – Funchal. Para mais informações poderá entrar em contacto através do contacto telefónico: 92 706 9966 ou por e-mail: [email protected].