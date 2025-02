Horários do Funchal actualiza carreiras em funcionamento em dia de greve

A empresa de transportes públicos Horários do Funchal está a actualizar na sua página de Facebook as carreiras que estão em funcionamento. A actualização deverá ser feita de hora e hora, a última das quais às 8h30

Assim, as carreiras em operação são: 01, 02, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47. As viagens realizadas demoram, aproximadamente, de 30 em 30 minutos.

A empresa salienta que a partir das 10h00 será efectuada a carreira 90 (variante Lombo dos Aguiares), enquanto a carreira 81 será realizada no "seu horário normal".

Aproveitando para lamentar pelo incómodo causado, a Horários do Funchal tem lançado alertas para constrangimentos devido à greve de trabalhadores, no caso os motoristas, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), durante 24 horas, com início às 00h00 desta quinta-feira até às 23h59.

Pode acompanhar a actualização nesta página facebook.com/horarios.funchal.