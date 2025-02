Madeirense estreia 'noVa philharmOnia' em Londres

A estudante do 4 ano do curso de licenciatura de performance de oboé no Royal College of Music juntou cerca de sete dezenas de jovens músicos e esta noite a nova orquestra da o seu primeiro concerto, pelas 19 horas, na Igreja St James em Sussex Gardens, no centro de Londres.

O concerto intitulado Debut e Patrícia Gomes disse que este primeiro concerto “Nós temos uma estreia moderna para concerto de violino e orquestra de cordas de Alexander Arutiuninan que também nos dá apoio através da própria família do compositor e estará presente no concerto".

Neste concerto há duas grandes obras do repertório orquestral, nomeadamente "a abertura do 'Hebrides

Overture' de Mendelssohn e grande sinfonia número um de Brahms que é uma obra extremamente difícil, tanto para a orquestra, tanto para o maestro, mas que será um concerto de estreia muito importante, tanto para a orquestra tanto para o público".

A jovem madeirense de 21 anos estudou no Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Enf Luiz Peter Clode.

Já como maestrina, participou em vários projetos, incluindo a primeira edição do Festival de Direção do RCM, onde dirigiu um dos andamentos da Serenata para Sopros em Mi bemol Maior de W. A. Mozart. Patrícia foi a maestrina e diretora artística do Vaughan Williams 150 – the Chamber Orchestra Project, em novembro de 2022, onde, juntamente com o oboísta Alex Franklin, interpretaram o renomado Concerto para Oboé do compositor. Em junho de 2023, Patrícia lidera o projeto Roots, com uma orquestra de cordas, no qual teve a oportunidade de interpretar o Concerto para Cordas em Ré de Joly Braga Santos.