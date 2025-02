Novamente, Eleições Regionais

A teimosia de Miguel Albuquerque, que não larga o poder de jeito nenhum, mesmo depois de todos os partidos terem dito que não fazem coligação com o PPD, se ele for à frente, como vai, ele insiste em se agarrar ao poder de todas as maneiras e feitios. Se todos nós pensarmos um pouco, facilmente deduzimos que a pena a que ele está sujeito, se for condenado é muito grave. Qualquer outra pessoa, amiga da Madeira, tinha deixado o poder logo que foi considerado arguido, mas ele continua agarrado, como uma lapa e por isso mesmo fez legislação regional que proíbe a apanha das lapas…

Os madeirenses nunca deram oportunidade a outro partido para governar, por isso não pode haver termo de comparação. Não terá chegado a altura para dar essa oportunidade a outro partido que tem defendido a região e os madeirenses? Será que as pessoas que votam no PPD, com Miguel Albuquerque, não poderão ficar envergonhadas, por votar numa pessoa que apesar de ser apenas arguido, poderá vir a ser considerado culpado de corrupção? Eu se fizesse uma coisa dessas, desapareceria durante uns tempos com vergonha de encontrar alguém conhecido.

Está nas mãos dos madeirenses darem essa oportunidade a outro partido. O madeirense tem que escolher bem em quem votar. A Madeira é a única parte do país, pós 25 de Abril, que continua sem alternância democrática. É sempre o mesmo partido a governar. Por favor olhem para o que se passou com as câmaras municipais, em que partidos, como o Partido Socialista ganhou, em que começaram a governar para o povo, dando livros aos alunos, gratuitamente, desde a primeira classe ao 12º ano, que comparticipam nos medicamentos dos idosos, que dão computadores aos alunos, que dão bolsas de estudo a quem está a estudar fora do concelho, que dão transportes gratuitos, viagens de avião para quem estuda no continente, enquanto que Miguel Albuquerque não deu nada disso a ninguém, nem sequer os livros para os alunos poderem estudar. Os Socialistas pegaram em concelhos altamente endividados e fizeram tudo isso e pagar a divida, ao mesmo tempo. O Governo Regional do PPD, tentou por todas as maneiras e feitios impedir que esses municípios trabalhassem para o povo. Veja-se, por exemplo na freguesia do Seixal, Concelho do Porto Moniz, em que houve um privado que comprou um terreno para construir um parque de estacionamento, a câmara, não só aprovou o projecto e a sua construção, como reparou umas paredes do Ribeiro Cágado para que houvesse maior segurança, mas o Governo Regional chumbou a construção do respectivo parque de estacionamento, mas não deu alternativa. Continua a haver carros mal estacionados a taparem a entrada das casas e os carros nas garagens.

Por outro lado a Câmara do Porto Moniz pediu o apoio do Governo Regional, que não trata os Municípios por igual, para construir uma nova estrada com estacionamentos e a resposta foi negativa. Ou seja aumentou o turismo na Madeira, mas o Governo Regional nada fez para melhorar a situação nem dos madeirenses nem dos turistas que nos visitam.

Os madeirenses merecem melhor, mas têm que lutar por isso, começando por alterar o seu votando, dando a preferência ao partido que melhor está posicionado para atingir o poder. Por favor não dispersem votos e não se esqueçam que aqueles que mais prometem, acabam por não cumprir nada, até porque não têm gente com capacidade para governar.