Há mais repetentes do que estreias no topo das listas?

A maioria das 14 forças políticas repete o cabeça-de-lista que apresentou em 26 de Maio de 2024, à excepção da Iniciativa Liberal, que avança com Gonçalo Maia Camelo, da Nova Democracia, que se estreia com Paulo Azevedo, e do PPM, cujo primeiro subscritor é o líder regional do partido, Paulo Brito.

As restantes forças repetem o principal candidato. E entre os repetentes Edgar Silva, coordenador do Partido Comunista Português na Madeira, encabeça a lista da CDU pela décima vez, tal como aconteceu em todas as legislativas regionais desde 1996, não sendo eleito apenas em Maio de 2024.

Embora nem sempre como cabeça-de-lista, José Manuel Rodrigues (CDS-PP) também tem sido também presença frequente nos lugares cimeiros da lista centrista. Lidera a lista pela sétima vez (2000, 2004, 2007, 2011, 2015, 2024 e 2025) mas foi eleito deputado ao parlamento regional da Madeira desde 1996, sendo desde 2019 Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Assim, aquele que em 2009 e 2011 foi eleito deputado à Assembleia da República, vai também para a décima disputa regional.

Assim, tanto Edgar Silva como José Manuel Rodrigues igualam este ano Alberto João Jardim que disputou e venceu as eleições regionais entre 1976 e 2011, sempre como cabeça-de-lista.

Miguel Albuquerque (PSD) vai para a quinta eleição regional e repete o lugar de 2015, 2019, 2023 e 2024. O mesmo acontece com Élvio Sousa (JPP) que foi eleito deputado na estreia do JPP em eleições regionais, a 29 de Março de 2015, ano em que o partido foi validado pelo Tribunal Constitucional, e reeleito em 2019, 2023 e 2024.

Outro dos históricos é o antigo coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira. Roberto Almada é outra vez o cabeça-de-lista, depois de ter sido eleito deputado único do partido nas ‘Regionais’ de 2023, o que marcou o regresso dos bloquistas ao parlamento regional. missão a que não deram continuidade em 2024. Ocupou o lugar de deputado em 2008 para substituir o histórico líder da UDP/Madeira, Paulo Martins. Saiu de cena entre 2011-2015, mas depois foi um dos dois deputados na legislatura entre 2015 e 2019.

Para as terceiras eleições como cabeça-de-lista avançam Paulo Cafôfo (PS), que repete o propósito de 2019 e 2024, o mesmo acontecendo com Miguel Castro (Chega), Mónica Freitas (PAN) e Miguel Pita (ADN) que encabeçam listas desde 2023.

Marta Sofia (Livre) é cabeça-de-lista pela segunda vez depois da estreia no ano passado enquanto Raquel Coelho também já é repetente. Foi cabeça-de-lista no ano passado e em 2019, em ambos casos pelo PTP, partido pelo qual foi deputada na Assembleia Legislativa da Madeira entre 2011-2015 e 2018-2019.

Para além dos cabeças-de-lista há inúmeros repetentes nos lugares cimeiros das candidaturas, por sinal, em várias frentes políticas. Um assunto para abordar noutros momentos e espaços deste ‘fact check’ eleitoral.