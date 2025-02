Nova Direita quer mais apoio para agentes culturais

O partido Nova Direita compromete-se, caso seja eleito nas Regionais de 23 de Março, a apoiar os agentes culturais da Madeira e Porto Santo nas suas deslocações e na organização dos seus eventos, "contribuindo para a dinamização do sector".

Paulo Azevedo, coordenador do partido, mostra desagrado pela falta de apoio na defesa da cultura madeirense e considera que a falta de respeito que o Governo Regional tem pela cultura do povo da Madeira e do Porto Santo é enorme.

"Defendemos igualmente, a revisão do actual sistema de taxas aplicado a eventos culturais, tradicionais e religiosos, de forma a incentivar a sua realização", indica o cabeça-de-lista pela Nova Direita.

O partido exige respeito pelos agentes culturais, por forma a garantir a manutenção do património cultural da Região, "evitando situações de manipulação que sejam motivo de preocupação e vergonha".