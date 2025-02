Nova Direita acusa Governo de esquecer idosos fora do período eleitoral

A Nova Direita esteve, esta tarde, em contacto com a população idosa, onde ouviu as suas preocupações sobre a falta de apoio por parte do Governo Regional.

De acordo com o partido, entre as principais queixas, destacam-se a ausência de médico de família, os longos meses de espera por uma consulta e as baixas reformas, que dificultam a aquisição de medicamentos essenciais.

Em tom de desabafo, vários idosos expressaram ao coordenador da Nova Direita, Paulo Azevedo, a sua insatisfação, afirmando que "o governo de Miguel Albuquerque só se lembra dos idosos na altura de eleições".

Nesse sentido, Paulo Azevedo manifestou o seu descontentamento com esta postura, criticando actuação do PSD, que "ao longo dos anos tem demonstrado desprezo pela população da Madeira e Porto Santo".

"A Nova Direita tendo a confiança do povo da Madeira irá mudar essa forma de fazer política", garante o coordenador.