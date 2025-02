Alunos da EBSGZarco apurados para a Fase Nacional do 'European Money Quiz'

Na passada quarta-feira, 19 de Fevereiro, 50 alunos das turmas 8.º 1, 8.º 2, 8.º 4 e 9.º 4 participaram no 'European Money Quiz', em representação da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco). Esta iniciativa, realizada no âmbito da literacia financeira, pretende aferir os conhecimentos que os discentes possuem e as aprendizagens que vão realizando ao longo da dinamização do projecto de 'Educação Financeira' na escola.

A competição online decorreu na sala de sessões deste estabelecimento de ensino e apurou os seguintes alunos para a fase nacional: 1.º Elias Meneses (8.º4); 2.ª Bruna Jesus (8.º 4); 3.º Moisés Gonzalez (8.º2 - suplente); Gabriel Gonçalves (8.º2 - suplente).

A coordenação do projeto agradece a participação e o empenho de todos os discentes envolvidos na iniciativa.