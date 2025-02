Nacional concede empate ao cair do pano

O Nacional empatou em casa, esta tarde, por 2-2 , diante o Estoril, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

No Estádio da Madeira, a primeira parte foi marcada por uma grande intensidade das duas formações. Os canarinhos conseguiram abrir o placar logo nos instantes iniciais, mas o Nacional reagiu, pressionou e foi à procura do empate, que só veio a acontecer através da conversão de uma grande penalidade por Dudu. No arranque da segunda parte, à passagem dos 52 minutos, os alvinegros alcançaram a reviravolta com o golo de Daniel Penha.

No entanto, já ao cair do pano, aos 90+3, o conjunto de Tiago Margarido consentiu o empate com o golo do canarinho Felix Bacher.

Com este desfecho, o Nacional ascende um lugar na tabela classificativa, ocupando agora a 13.ª posicção, com 24 pontos. Na próxima jornada, agendada para 21 de Fevereiro (sexta-feira), o conjunto insular desloca-se ao Minho para defrontar o Braga.

Confira em seguida todos os golos do encontro:



(0 - 1 ) Estoril - André (4')

(1 - 1 ) Nacional - Dudu (45+4' g.p.)

(2 - 1 ) Nacional - Daniel Penha (52')

(2 - 2 ) Estoril- Felix Bacher (90+3')