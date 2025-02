Aluna da Francisco Franco será 'Embaixadora por um Dia' em Lisboa

Matilde Correia de Freitas, aluna do 11.º ano na Escola Secundária de Francisco Franco, é uma das vencedoras da edição de 2025 do concurso 'Ambassador For a Day', promovido pela Embaixada Britânica em Lisboa. A jovem rumará até Lisboa para acompanhar a Embaixadora do Reino Unido em Portugal.

Segundo nota da escola, a estudantes destacou-se entre as mais de 250 candidaturas "pelo impacto, originalidade e visão de futuro do seu projecto, que está relacionado com o turismo sustentável na ilha da Madeira".

No dia 14 de Março terá oportunidade de passar o dia com Lisa Bandari, e de participar em sessões exclusivas com diplomatas e líderes de diversas áreas. A Embaixada Britânica em Lisboa custeia todos os custos relacionados com o transporte e a estadia em Lisboa da aluna e da pessoa que a acompanha.