Hamas acusa Israel de adiar negociações para segunda fase das tréguas em Gaza

O grupo islamita Hamas denunciou hoje que Israel ainda não iniciou negociações para a segunda fase das tréguas em Gaza, que significaria o fim definitivo da guerra, avisando ser uma "grave violação" ao acordado no atual acordo de cessar-fogo.

"O que posso dizer com certeza é que as negociações não começaram até agora. Esta é uma violação muito grave que mostra as más intenções [de Israel] em relação ao futuro do acordo", disse Basem Naim, membro do bureau político do Hamas, à Efe.

Segundo o estipulado no atual acordo de cessar-fogo, em vigor desde 19 de janeiro e graças ao qual foram libertados 24 reféns de Gaza - incluindo cinco tailandeses - as negociações sobre a segunda fase do acordo deveriam ter começado em 03 de fevereiro.

Só nesta fase, serão libertados cerca de 50 reféns, incluindo soldados, mas também homens com mais de 19 anos e menos de 50, de acordo com o que foi assinado.

Além disso, Israel deve comprometer-se a pôr um fim definitivo à guerra, algo a que se opõe o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que defende uma "vitória total" contra o Hamas.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou a Israel no sábado à noite, numa tentativa de fazer alguns progressos para a aplicação da segunda fase do acordo e deverá reunir-se hoje com Netanyahu.

No entanto, há várias indicações de que o líder israelita se opõe a uma segunda fase do acordo.

De acordo com a rádio pública israelita Kan, que contactou, no sábado à noite, altos funcionários da defesa e vários ministros, Netanyahu recusou-se a aprovar a entrega de casas pré-fabricadas e equipamento pesado para desmantelamento na Faixa de Gaza.

O acordo prevê a entrega de pelo menos 60.000 casas móveis na Faixa de Gaza, bem como cerca de 200.000 tendas e outros equipamentos para fornecer abrigos temporários na primeira fase do acordo, o que também não aconteceu.

Segundo a imprensa hebraica, Netanyahu quer prolongar de alguma forma a primeira fase do acordo, e continuar com a libertação dos reféns, sem ter de se comprometer com as cláusulas previstas na segunda fase.

Dados do Ministério da Saúde de Gaza revelam que o número de mortos na ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza atingiu hoje os 48.271 neste domingo.

Nas últimas 24 horas foram registados mais sete mortos, refere o ministério, adiantado que seis dos sete corpos foram recuperadas dos escombros do enclave. Uma pessoa foi morta por fogo israelita no último dia, apesar do cessar-fogo em vigor.

Além disso, cinco pessoas ficaram feridas, elevando o número de feridos desde o início da ofensiva em outubro de 2023 para 111.693.

Hoje, três polícias de Gaza foram mortos num ataque aéreo israelita em Rafah, no extremo sul do enclave, segundo as autoridades do Hamas.

O exército israelita confirmou o ataque, afirmando que visava um grupo de "indivíduos armados" que se dirigiam para as tropas estacionadas no sul da Faixa de Gaza, ao longo da fronteira com o Egito.

Pelo menos 40 pessoas foram mortas em Gaza por fogo israelita desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 19 de janeiro, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.