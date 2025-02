Nacional surpreendido pela denúncia de racismo do Estoril Praia

O Nacional manifestou hoje surpresa pela denúncia de racismo do treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, no final do jogo de sábado, da 22.ª jornada da I Liga de futebol, reforçada por um comunicado dos 'canarinhos'.

"Visto que a alegada situação terá acontecido no decorrer da primeira parte do encontro, estranhamos que no referido momento, no tempo de intervalo e durante toda a segunda parte não tenha sido relatado por qualquer elemento afeto ao Estoril, de forma formal ou informal", pode ler-se, num comunicado publicado no sítio oficial dos insulares na Internet.

A formação madeirense "orgulha-se de, ao longo dos seus mais de 114 anos de história, sempre se ter associado a campanhas de sensibilização e lutar contra todo e qualquer tipo de intolerância racial ou discriminação social", sempre com "respeito pela raça, etnia ou religião de cada ser humano".

No final da partida de sábado, que terminou empatada 2-2, Ian Cathro já havia abordado o suposto episódio na conferência de imprensa, no Estádio da Madeira.

"Acho que é muito importante dizer uma coisa antes de falar do jogo, é muito importante dizer de uma forma séria que houve um momento de racismo contra um dos nossos jogadores na primeira parte. É algo que, obviamente, sinto a responsabilidade de dizer. Não podemos esconder estes momentos. Obviamente tem de haver algum processo ou protocolo, porque todos nós temos a responsabilidade de não ter atletas a viver assim", afirmou o treinador escocês.

Em comunicado divulgado hoje, o Estoril Praia reforçou a "responsabilidade de todos os intervenientes no jogo para deixar qualquer ato de discriminação racial de fora do futebol e do desporto", embora sem especificar a identidade do alegado jogador envolvido.