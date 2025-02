Alunos seniores trabalharam potencial do treino cognitivo

A Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) participou numa demonstração de uma aplicação, denominada 'Lumosity'. Uma ferramenta de treino cognitivo para o cérebro.

"Com a ajuda do colega Hans Baetschmann, os alunos seniores começaram por instalar a aplicação nos respectivos telemóveis. Seguidamente, cada um fez o download da app a partir da App Store, no caso do iPhone, ou na Play Store, para telemóveis com o sistema operativo Android, tendo o colega Hans Baetschmann explicado ao pormenor o funcionamento da aplicação e demonstrado alguns dos seus jogos principais", explica o presidente do Conselho Executivo, Ricardo Barcelos.

De entre os jogos apresentados, destacam-se os seguintes: 'Pássaros Perdidos', inspirado no teste de Flanker, amplamente utilizado em neuropsicologia para avaliar a atenção selectiva; 'No Trilho Certo', um jogo destinado a treinar a atenção dividida; 'Trilha Cósmica', que ajuda a desenvolver a fluência e a criatividade; 'Lembranças do Mar', focado na memória de curto prazo; 'Fliperamemória' e 'Hotel Memória', projectados para o treino da memória de trabalho e ainda o 'Rio Rápido', outro jogo que estimula a atenção selectiva". Ricardo Barcelos

Diz ainda que "o interesse das discentes participantes foi notável, e que muitas mostraram entusiasmo ao experimentar os jogos pela primeira vez, sendo muito provável que, no conforto das suas residências, tenham explorado outros dos 37 jogos disponíveis na referida aplicação".

Concluiu que se tratou de "uma sessão muito produtiva e interactiva, aproveitada ao máximo pelos alunos seniores, que foram despertos para o potencial do treino cognitivo no seu dia-a-dia".