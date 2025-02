Jogo Nacional-Estoril às 17 horas

O jogo Nacional- Estoril, inicialmente marcado para amanhã às 15h30 foi remarcado para as 17horas, anunciou a Liga Portugal.

Apesar dos clubes terem acordado a remarcação para as 18 horas, a verdade é que depois de consultado o operador televisivo, o jogo passou para as 17horas. A alteração da hora deve-se ao atraso da chegada do Estoril à Madeira que inicialmente tinha chegada prevista para as 17 horas mas que devido a atraso nos voos a chegada apenas deve acontecer por volta das 23h50.