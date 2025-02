O preço dos combustíveis é sempre o assunto que desperta interesse, uma vez que há uma grande dependência da população, nomeadamente devido aos transportes. Como habitual, à sexta-feira são divulgados os preços homologados para vigorarem na Região durante a semana seguinte.

Entre os comentários do Facebook encontrámos quem afirme que “o preço dos combustíveis é sempre a subir”. Fomos confrontar os dados sobre os preçários em vigor durante as últimas semanas para perceber se é mesmo assim.

Desde logo, estes são preços homologados pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional das Finanças e da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, referente à venda ao público.

Na consulta ao Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM) percebemos que, tendo em conta os preços praticados entre 27 de Janeiro e 2 de Fevereiro, o preço da gasolina mantém-se exactamente o mesmo, nomeadamente 1,614 euros por litro. Já o gasóleo apresenta um aumento, passando de 1,388 euros por litros para 1,443€ por litro. Por fim o gasóleo colorido e marcado desceu, na comparação de um mês, passando de 1,062€ para 1,041 euros.

Ora, tendo em conta esta comparação seríamos levados a pensar que os preços são “sempre a subir”. No entanto, olhando semana a semana, percebemos que, em relação à semana anterior, a semana entre 3 e 9 de Fevereiro registou um decréscimo no preço da gasolina e do gasóleo marcado. O gasóleo subiu de preço. Na semana seguinte, entre 10 e 16 de Fevereiro, o preço da gasolina e do gasóleo colorido voltou a descer, com o do gasóleo a manter-se.

A verdade é que, na semana passada e na próxima o preço de todos os combustíveis apresenta aumentos. Comparativamente há um mês, na próxima semana, o gasóleo vai estar mais caro cerca de 4 cêntimos e meio. De referir que os aumentos que têm sido registados têm sido, no máximo de 2 cêntimos por litro.

Segundo o Boletim de Execução Orçamental relativo ao mês de Dezembro de 2024, publicado no final do mês passado, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), tem uma quebra associada à redução dos preços praticados ao consumidor e representou menos 60 milhões de euros entre 2022 e 2024. Ainda assim, olhando o referido Boletim, nos últimos dois anos, o ISP traduziu-se numa receita de 82 milhões de euros para a Região.

Em Janeiro foram feitas alterações ao ISP na Madeira, através de publicação no JORAM. A taxa do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) ao gasóleo é de 220,14 € por 1000 l.