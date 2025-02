Happy Hour no Enseada Food and Drinks: 2 pelo preço de 1!

O Enseada Food and Drinks alargou o seu horário de funcionamento, proporcionando mais oportunidades para desfrutar deste espaço único. A partir de Fevereiro, irá estar aberto de terça-feira a sábado, das 16h00 às 23h00.

A grande novidade é a introdução do Happy Hour, que acontece diariamente entre as 17h00 e as 18h00. Durante este período, poderá desfrutar da promoção duas bebidas pelo preço de uma, tornando este momento perfeito para reunir amigos ou familiares e explorar a variada selecção de cocktails e bebidas.

Além do Happy Hour, o espaço continua a oferecer uma experiência única com música ao vivo. Todas as sextas-feiras, a partir das 20h00, recebe o Music Set Enseada, com actuações de novos talentos da música madeirense, garantindo um ambiente vibrante e descontraído – a forma ideal de começar o fim-de-semana com boa energia.

Com o novo horário, promoções especiais e música ao vivo, o Enseada Food and Drinks promete ser o local ideal para descontrair, socializar e brindar à vida!

Para mais informações e reservas:

Telemóvel: +351 939 234 156

Email: [email protected]

Morada: Rua da Quinta Calaça, nº 32, 1º andar, Funchal, Portugal

Fique a par de todas as novidades:

Instagram: instagram.com/enseada_food_drinks

Facebook: facebook.com/enseadafooddrinks

Google Maps: bit.ly/enseada_food_drinks