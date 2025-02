Preço das rendas escalda cada vez mais

A habitação, ou a falta dela, é um dos principais problemas da actualidade. Na edição de hoje, a manchete do DIÁRIO dá conta de que alugar uma casa na Madeira custa, em média, mais 80% do que antes da pandemia, uma subida superior à valorização dos imóveis. É caso para dizer que o preço das rendas cresce acima do valor das casas.

Na edição do ‘Dia de São Valentim’ apostamos que “O amor cura tudo”. Um grupo de amigos presta tributo a uma jovem de 27 anos que venceu a primeira batalha contra o cancro da mama e deixa mensagem de força para todos os que lutam contra a doença.

Mas há mais. O Funchal registou 2,6 ºC acima do normal em Janeiro, é outro dos destaques. A subida generalizada da temperatura do ar e a diminuição da precipitação voltam a ser tendência no arranque do ano. Em Santana, por exemplo, choveu um quinto do habitual. Ainda assim, a partir de amanhã está prevista a queda de neve nos picos mais altos da Madeira.

Tem espaço na capa do DIÁRIO desta sexta-feira o ex-deputado que vai ser julgado por danificar porta das Finanças.

E com as Regionais já em pelo período de pré-campanha, dizemos-lhe que há dever de neutralidade até no altar das igrejas. Tal como os agentes do Estado, também os “ministros de qualquer culto” estão proibidos de influenciar os eleitores desde a marcação das eleições.

