Saiba o que hoje é notícia

Riade acolhe uma reunião entre altos representantes dos Estados Unidos e da Rússia que, segundo admitiu o Kremlin, visa preparar negociações de paz na Ucrânia, "restaurar as relações" bilaterais e combinar uma cimeira entre Presidentes.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e o enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, vão representar os Estados Unidos no encontro na capital da Arábia Saudita.

Do lado de Moscovo, as presenças confirmadas são do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e de Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do Presidente russo, Vladimir Putin.

Um dia depois destas negociações russo-americanas, Riade também recebe o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, uma visita oficial que "estava planeada há muito tempo", segundo garantiu um porta-voz oficial ucraniano.

Na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo russo tiveram uma longa conversa telefónica em que, entre outros assuntos, discutiram a guerra na Ucrânia e comprometeram-se a iniciar "de imediato" negociações.

O telefonema levantou preocupações na Europa, com vários líderes a alertarem que nenhuma decisão sobre a Ucrânia pode ser tomada sem Kiev e sem os parceiros europeus.

Quem está em contactos em Bruxelas é o enviado especial do Presidente norte-americano para a Ucrânia e para a Rússia, Keith Kellogg, que é hoje recebido pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Numa reação a estas movimentações, o Presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu promover na segunda-feira uma reunião em Paris com vários líderes europeus para discutir a Ucrânia e a segurança na Europa.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A poetisa brasileira Adélia Prado, vencedora do Prémio Camões 2024, recebe o galardão, numa cerimónia a realizar no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no âmbito da agenda da cimeira luso-brasileira que reúne os responsáveis governamentais dos dois países.

A atribuição do prémio a Adélia Prado foi anunciada pelo júri em junho do ano passado, e justificada por a autora de "Terra de Vera Cruz" ser, "há longos anos, uma voz inconfundível na literatura de língua portuguesa", com "uma obra muito original, que se estende ao longo de décadas".

Adélia Prado, 89 anos, nasceu em Minas Gerais, em 1935. Formou-se em Filosofia, lecionou e estreou-se na edição livreira em 1976, já com 40 anos, com "Bagagem". A sua obra inclui, entre outros títulos, "O Coração Disparado", distinguido com o Prémio Jabuti de Literatura, "Solte os Cachorros" e "Cacos para um Vitral", em prosa, e "Quando eu era pequena", escrito para a infância.

Em 2014, Adélia Prado foi condecorada pelo Governo brasileiro com a Ordem do Mérito Cultural. Em 2016, foi publicado em Portugal "Tudo que existe louvará", antologia de poesia organizada e prefaciada por José Tolentino de Mendonça e Miguel Cabedo e Vasconcelos.

O Prémio Camões, o mais importante para a literatura em língua portuguesa, tem o valor monetário de cem mil euros. Foi instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988 e teve como primeiro vencedor Miguel Torga, no ano seguinte.

DESPORTO

O Benfica vai tentar assegurar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, precisando para isso de segurar a vantagem de 1-0 trazida da primeira mão, no Mónaco.

O golo do avançado grego Pavlidis no Principado deixou as 'águias' bem encaminhadas, resultado que agora terão de defender hoje a partir das 20:00, num duelo com ausências importantes nas duas equipas.

O Benfica estará privado dos lesionados Bah, Manu Silva, Aursnes e Di María, bem como de Florentino, também lesionado, mas que também não poderia jogar devido a castigo, enquanto Tomás Araújo, fora do jogo com o Santa Clara, já treinou e está disponível.

Nos monegascos, o ex-bracarense Al Musrati foi expulso na primeira mão e cumprirá castigo, bem como Vanderson e Zakaria, também suspensos.

Caso garanta o apuramento para os oitavos da competição, o Benfica irá defrontar de seguida ou Liverpool ou FC Barcelona, sendo que esta época as 'águias' perderam em casa com os espanhóis na fase de liga (5-4).

POLÍTICA

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser recebido pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, durante a sua visita oficial ao Brasil.

Mais tarde, na capital brasileira, Marcelo Rebelo de Sousa terá encontros no Senado, na Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal.

Ao fim do dia, haverá a cerimónia de entrega do Prémio Camões de 2024 à poeta brasileira Adélia Prado, que poderá fazer-se representar por um familiar, com intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa e de Lula da Silva.

O último ponto do programa do Presidente da República Portuguesa é um banquete de Estado oferecido pelo seu homólogo brasileiro, no Palácio Itamaraty.

Marcelo Rebelo de Sousa, defensor entusiasta de uma "aliança fraterna" com o Brasil, está de visita ao país pela nona vez como chefe de Estado, a segunda com Lula da Silva na presidência do Brasil para um terceiro mandato, que anteviu como "um período promissor" nas relações bilaterais.

Esta visita, que começou no Recife, acontece quando passam 200 anos da assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, firmado em agosto de 1825, que marcou o início das relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil, e antecede a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira entre governos.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, estará hoje nos dois pontos últimos do programa do Presidente da República.

Na quarta-feira, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa regressará a Portugal, será Luís Montenegro a reunir-se com Lula da Silva, durante a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, na qual está prevista a participação de 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP.

Na quinta-feira, Luís Montenegro seguirá da capital federal do Brasil para São Paulo, para um fórum económico.