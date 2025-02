Saiba o que hoje é notícia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúne-se com o vice-Presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, no âmbito de uma cimeira mundial sobre Inteligência Artificial a decorrer em Paris, num momento de fortes tensões comerciais.

Trata-se da reunião de mais alto nível entre a Comissão Europeia e a nova administração norte-americana desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca (presidência norte-americana).

Fontes europeias têm indicado que, até ao momento, Ursula von der Leyen ainda não tem uma data marcada para um encontro bilateral com o Presidente norte-americano, Donald Trump, tendo apenas tido um contacto telefónico por ocasião da tomada de posse do republicano, no passado dia 20 de janeiro.

A reunião na capital francesa acontece após o republicano ter anunciado informalmente que irá impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, contexto que afeta o setor da União Europeia (UE).

Em reação à intenção de Trump, o executivo comunitário indicou que esta, a concretizar-se, será uma medida "ilegal e economicamente contraproducente, especialmente tendo em conta as cadeias de produção profundamente integradas que a UE e os Estados Unidos estabeleceram através do comércio e investimento transatlânticos".

Desde que assumiu a liderança dos Estados Unidos, Trump tem prometido aplicar "tarifas muito significativas" à UE, argumentando que o bloco dos 27 tem impostos altos, muita burocracia e "trata mal" os interesses de Washington.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Sporting procura hoje aproveitar o fator casa para ganhar vantagem diante dos alemães do Borussia Dortmund, adversário na 'corrida' aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Em jogo com início às 20:00 no Estádio José Alvalade, os 'leões' tentam ter margem no 'play off', num embate em que persiste a dúvida se o goleador sueco Viktor Gyökeres entrará de início, depois de vários jogos a entrar como suplente.

Fora das opções estão os ainda lesionados Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Geny Catamo, enquanto o capitão Morten Hjulmand falha o jogo devido a castigo.

A equipa lisboeta recebe o Borussia Dortmund depois de empatar na visita ao FC Porto (1-1), mantendo a liderança no campeonato, enquanto o Borussia Dortmund chega a Alvalade depois de perder em casa com o Estugarda (2-1).

ECONOMIA

O antigo governador do Banco de Portugal (BdP) Carlos Costa e o presidente do Fundo de Resolução são hoje ouvidos no parlamento sobre o fim do acordo de capitalização contingente celebrado no âmbito da venda do Novo Banco.

Carlos Costa, governador do BdP entre 2010 e 2020, vai ser ouvido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública às 16:00, enquanto o presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, falará na mesma comissão pelas 17:30.

A audição foi requerida pelo Partido Socialista (PS) e ocorre após a assinatura, em dezembro de 2024, de um acordo entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco que permitiu antecipar o encerramento do Acordo de Capitalização Contingente (CCA), cujo final estava previsto para o termo de 2025.

O fim antecipado do acordo de CCA deverá ter um impacto de 62,7 milhões de euros nos resultados da instituição, que passa agora também a poder distribuir dividendos

A resposta recente da União Europeia (UE) à desinformação não intencional mas prejudicial e à desinformação intencionalmente enganosa estarão em debate hoje, no Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

A mesa redonda sobre a "Defesa da Integridade Digital da Europa: enfrentar os desafios das redes sociais e a interferência estrangeira" contará com presença das vice-presidentes do Parlamento Europeu, Christel Schaldemose e Sabine Verheyen, bem como com o eurodeputado sueco do Partido Popular Europeu (onde se insere o Partido Social Democrata) Tomas Tobé e o diretor de Comunicações Estratégicas no FIMI - Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras, Aude Maio-Coliche.

O debate acontece numa altura em que "os atores estatais autoritários [estão] a testar e a aperfeiçoar técnicas para manipular a opinião pública e fomentar divisões e tensões, para minar sistematicamente as sociedades democráticas", refere o Parlamento Europeu em comunicado.

Em dezembro passado o Tribunal Constitucional da Roménia anulou as eleições, após o Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO) identificar táticas de manipulação da informação, essencialmente através da rede social TikTok.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O Parlamento Europeu (PE) deverá aprovar hoje o acordo de pesca entre a União Europeia (UE) e Cabo Verde, que inclui navios pesqueiros portugueses e de que é relator o eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral (PSD).

O novo acordo, que vigorará durante cinco anos, negociado pela Comissão Europeia e já validado pela Comissão das Pescas do PE, permitirá que 56 navios (24 atuneiros cercadores congeladores, dez atuneiros com canas e 22 palangreiros de superfície) de Portugal, Espanha e França pesquem anualmente sete mil toneladas de atum e espécies afins nas águas de Cabo Verde até 2029.

O eurodeputado relator da recomendação do PE salientou, em declarações à Lusa, que o acordo "protege os pescadores de ambas as partes e a sustentabilidade dos oceanos".

SOCIEDADE

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho regressa hoje a tribunal para testemunhar no julgamento do colapso do BES/GES, depois de, em 15 de janeiro, o depoimento ter sido adiado devido à greve dos oficiais de justiça.

Pedro Passos Coelho era chefe de Governo à data da resolução do Banco Espírito Santo (BES), no verão de 2014, e esta é a terceira vez que a inquirição é agendada.

Em 15 de janeiro, o antigo primeiro-ministro considerou, à entrada do Tribunal Central Criminal de Lisboa, que em causa está uma matéria "mais do que requentada" e que a sua intervenção no caso está "razoavelmente esclarecida".

O processo conta atualmente com 18 arguidos, incluindo o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, de 80 anos e diagnosticado com a doença de Alzheimer.

O relatório sobre o funcionamento dos centros educativos, elaborado em outubro de 2024, será hoje apresentado e discutido no Parlamento e revela que, no ano passado, a maioria dos centros tinha uma ocupação superior a 100%.

A apresentação do documento será feita pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O relatório analisou o funcionamento dos centros educativos - que acolhem jovens que praticaram factos criminalmente relevantes - entre outubro de 2023 e maio do ano passado.

A comissão concluiu que, em julho, dos seis centros educativos espalhados pelo país, quatro tinham a sua lotação acima dos 100% e os restantes dois tinham atingido a sua capacidade máxima.

Naquele mês, encontravam-se internados 149 jovens e os centros tinham capacidade para 134.