Preço dos combustíveis aumenta na próxima semana

A partir das 0 horas da próxima segunda-feira, 17 de Fevereiro, o preço da gasolina de 95 octanas vai aumentar, assim como o valor do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado. No caso da gasolina o aumento será de 0,9 cêntimos por litro e na gasolina 1,9 cêntimos por litro,

Esta semana, um litro de Gasolina super sem chumbo IO 95 é vendido na Região a 1,604 euros, mas a partir de segunda-feira passará a custar 1,613 euros por litro.

Já o gasóleo rodoviário, que é vendido a 1,411 euros por litro, passará a custar 1,430 euros por litro na próxima semana.

Por fim, o gasóleo colorido e marcado, que custa 1,029 euros, custará 1,030 euros, mais 0,1 cêntimo por litro.

Os preços referidos são fixados administrativamente e são os máximos a que podem ser vendidos. Os comercializadores, querendo, podem praticar preços mais baixos.