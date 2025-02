Bloco de Esquerda diz que bairros de habitação pública foram abandonados pelo Governo Regional

O Bloco de Esquerda considera que os bairros de habitação pública foram abandonados pelo Governo Regional. O partido visitou, esta manhã, o Bairro da Ajuda, no âmbito de uma acção de campanha para as eleições regionais do próximo dia 23 de Março.

O BE recorre ao exemplo desse bairro, indicando que o mesmo apresenta dificuldades nos acessos às habitações "que são constituídos por um labirinto inclinado de escadarias". "As rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida são quase inexistentes; a falta de manutenção dos pequenos espaços livres, dos muros e paredes do casario, torna evidente uma progressiva degradação e abandono naquela localidade. Há casas com grandes adufas de esgoto dentro das próprias habitações; há deficiência energética, fruto da própria construção", aponta.

O partido, cuja candidatura é liderada por Roberto Almada, afirma que apesar do Bairro da Ajuda contar com uma secção da IHM, esta não é nada interventiva junto dos problemas que lá existem e são visíveis, fazendo-se aparecer apenas para aumentar o valor das rendas.

"Neste bairro há uma gritante falta de incentivo a actividades sociais, culturais e desportivas que fomentariam o desenvolvimento da população em comunidade", indica o Bloco, que acrescenta que "o estacionamento automóvel na zona é também um problema porque não há suficientes para os moradores".

"O Bloco de Esquerda entende que é possível e necessário intervir neste, vem como noutros bairros de habitação pública, que está necessitado de manutenção, reparação e revitalização. Os bairros de habitação pública foram abandonados pelo Governo Regional, que só aparece por altura de eleições e faz muitas promessas", termina.