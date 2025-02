PS promete programa público de aquisição de habitação, caso seja eleito

Paulo Cafôfo prometeu hoje que, "com um Governo do Partido Socialista, nos primeiros 90 dias de governação será implementando um plano integrado de acesso à habitação pública".

O líder dos socialistas madeirenses falava na abertura dos Estados Gerais do partido, que decorrem, este sábado, 15 de Fevereiro, no Hotel Meliã, no Funchal.

Na ocasião, o presidente do PS-Madeira anunciou que, "com um executivo socialista, será criado 'o programa ‘Primeira Chave’, vocacionado para a aquisição da primeira habitação, através da modalidade da renda resolúvel".

Paulo Cafôfo disse ainda a propósito que "neste momento só existe habitação pública na Região graças ao Governo do PS na República, sendo que não é possível, com as opções do Governo Regional, os madeirenses comprarem uma casa".

Este ‘Primeira Chave’ representa, por isso, "um dos compromissos prioritários [do PS] com os madeirenses, para que seja possível terem acesso a uma habitação digna".

Já na saúde, com Paulo Cafôfo adiantou que será implementado um Plano Regional de Saúde para 2025-2030, "olhando para programas de recuperação das listas de espera, com incentivos aos profissionais de saúde e, esgotada a capacidade do Serviço Regional de Saúde, complementar a resposta através da uma contratualização com os privados".

O líder socialista referiu-se também à questão das altas problemáticas, apontando soluções como "a transformação dos Hospitais dos Marmeleiros e João de Almada em unidades residenciais para idosos". Além disso, defendeu a conversão do Hospital Nélio Mendonça em "unidade de cuidados continuados, cuidados paliativos, unidade do doente frágil e como hospital de reabilitação", paralelamente além da conclusão das obras do novo Hospital.

Os Estados Gerais do PS são dedicados ao Social, com particular destaque para as áreas da saúde, habitação e desafio demográfico, mas também a realidade política regional. Contam como oradores convidados com o médico psiquiatra Daniel Neto, o arquitecto Bruno Martins, o sociólogo Eduardo Fernandes e a politóloga Teresa Ruel.