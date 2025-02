Jéssica Rodrigues e Alípio Silva com louvor do Governo Regional

O Governo Regional decidiu louvar publicamente a jovem atleta Jéssica Rodrigues e o seu treinador Alípio Silva pela recente 'ouro' conquistado no Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade no Gelo.

Jéssica Rodrigues faz história ao sagrar-se campeã do Mundo na patinagem de velocidade no gelo Portugal amealhou esta manhã a sua primeira medalha em Campeonatos do Mundo de Patinagem de Velocidade no gelo. O feito foi alcançado durante os Mundiais de Juniores que terminaram hoje no Ritten Arena, na cidade italiana de Collalbo e pelos 'patins' da madeirense Jéssica Rodrigues.

Jéssica Rodrigues diz que esta vitória é a prova de que "tudo é possível para os portugueses" Madeirense tornou-se a primeira atleta a conquistar um título de Campeã do Mundo para Portugal nos desportos de Inverno, nomeadamente na modalidade de patinagem de velocidade no gelo

Outras resoluções do Conselho de Governo desta quinta-feira:

- Adjudicar a empreitada de beneficiação e ampliação do Lar de Nossa Senhora do Bom Caminho, estabelecimento público integrado no Instituto de Segurança Social da Madeira e localizado em Machico, ao concorrente “ETERMAR – Engenharia e Construções, SA, pelo preço contratual de 1.976.488,39 € (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e trinta e nove cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor e pelo prazo de 330 dias.

- Incumbir a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude da organização das comemorações do “Dia da Revolta da Madeira”, do “Dia do Trabalhador” e do “Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses”.