Domingo de bonança antes do regresso da tempestade

Depois de um sábado fresco, mas de bom clima, a bonança continua hoje. Contudo, é sol de pouca dura, uma vez que amanhã regressa o mau tempo.

Assim, para hoje o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando do quadrante oeste, podendo ocorrer uma pequena subida de temperatura.

No Funchal, em particular, conte com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h). Portanto, ainda mais bonançoso.

No mar, além do aviso da Capitania, com base na previsão do IPMA, saiba que à costa Norte poderão chegar ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros, enquanto na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste poderão atingir 1 a 2 metros, sendo

2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

Aviso de vento forte cancelado, mas agitação marítima prolongado A Capitania do Porto do Funchal actualizou a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18h00 de amanhã, 16 de Fevereiro, para o Arquipélago da Madeira, resultando na actualização do aviso de agitação marítima forte e no cancelamento do aviso de vento forte.

A temperatura da água do mar variará entre 19 e 20º Celsius.