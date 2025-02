Arquitecto Bruno Martins defende expansão da habitação pública

O arquitecto Bruno Martins, um dos oradores convidados para os Estados Gerais do PS, defende que, "para responder à emergência habitacional na Região, o caminho tem de ser a expansão da habitação colectiva pública".

“O Estado (Região) tem de assumir esse papel de forma mais vincada”, disse, acrescentando que "esta é a forma de proporcionar às famílias da classe média a possibilidade de aquisição de habitação a preços acessíveis e aumentar a coesão social e territorial".

Neste sentido, o antigo vereador do Urbanismo na Câmara Municipal do Funchal enalteceu a proposta do PS de criar o programa ‘Primeira Chave’, que Paulo Cafôfo prometeu implementar caso seje eleito nas Legislativas Regionais de 23 de Março.

Bruno Martins destacou igualmente a necessidade de actualizar a estratégia regional de habitação para a Madeira e defendeu o financiamento de novas cooperativas de habitação.

Por outro lado, salientou "o facto de o PS ter quadros certos e estar preparado para ter soluções para o problema da habitação". Apontou como exemplo a proposta de canalizar para a construção de habitação "os milhões de euros de apoios ilegais que foram atribuídos a empresas da Zona Franca e que estão ser arrecadados pelo Fisco".

Os Estados Gerais do PS decorrem, este sábado, 15 de Fevereiro, no Hotel Meliã, no Funchal.

