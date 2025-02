Carro despista-se e destrói muro no Caminho do Pilar

Uma automóvel ligeiro despistou-se, ao início desta noite de segunda-feira, no Caminho do Pilar, no Funchal.

O carro embateu contra um muro que ficou destruído, mas o condutor saiu ileso, havendo apenas danos materiais a registar.

De referir que chovia muito na altura do acidente.

O sinistro está ainda a motivar grande congestionamento de trânsito no local.

A PSP está no local a tomar conta ocorrência.