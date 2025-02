Bloco diz que "é urgente baixar o preço da habitação na Madeira"

O Bloco de Esquerda esteve "em contacto com a população do Caniço e a principal queixa dos residentes prende-se com o problema da habitação, que continua a subir todos os meses", informa uma nota enviada na terça-feira. "O BE falou com moradores que foram instalados no sítio da Longueira, após a aluvião do 20 Fevereiro de 2010 ter destruído as suas habitações".

De acordo com "as reclamações destes moradores", incidem "sobre a dificuldade em adquirir casa por parte dos seus filhos. Com efeito, estes jovens não conseguem sair da casa dos seus familiares porque os preços das rendas são muito altos e as condições para compra de habitação são incomportáveis para muitos destes jovens que trabalham, mas cujos salários são manifestamente insuficientes para fazer face ao crédito bancário", explica o BE.

Além disso, "são os seus familiares que se vêem obrigados a ajudá-los, criando dificuldades acrescidas à população menos jovem e a sobrelotação das casas", pelo que, entende o partido, "é urgente fazer baixar o preço das casas na Madeira. Por isso, o Bloco defende o combate à especulação imobiliária, um tecto máximo para as rendas e que o governo deveria impôr à banca medidas que facilitem no crédito à habitação. Já vimos que a baixa do IMI e as ajudas criadas pelo governo da República para o crédito habitação jovem não chegam à maioria do jovens e continuam a beneficiar uma pequena elite".

E conclui, por isso, que "é necessário exigir no parlamento regional estas e outras medidas sobre a habitação, e é por isso que o Bloco de Esquerda faz falta".

Esta informação foi enviada ontem, mas por dificuldades de comunicação por email o DIÁRIO não pôde difundi-la.