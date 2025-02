Chuva forte deixa a Madeira sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acabou de emitir um aviso laranja para a chuva na Madeira.

O aviso vigora entre as 18 horas e as 21 horas de amanhã, segunda-feira, e abrange a Costa Sul da Madeira e as Regiões Montanhosas.

A chuva poderá ser acompanhada de trovoada.

Foi também emitido um aviso amarelo para o vento, que poderá atingir os 80 km/h na Costa Norte e no Porto Santo, os 90 km/h na Costa Sul os 110 km/h nas Regiões Montanhosas. Este aviso está em vigor entre as 15 horas de amanhã e as 12 horas de terça-feira, no Porto Santo e Regiões Montanhosas. Na Costa Norte o aviso amarelo para o vento vigora entre as 00 h e as 12 horas de terça-feira e, na Costa Sul, das 15 horas de amanhã até às 00 horas de terça-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a agitação marítima entre as 21 horas de amanhã e as 3 horas de terça-feira para a Costa Norte (ondas de Noroeste) e Porto Santo (ondas de Noroeste) e um aviso amarelo para a Costa Sul entre as 21 horas de amanhã e as 6 horas de quarta-feira.

De salientar que o aviso sobe para laranja entre as 3 horas de terça-feira e as 00h de quarta-feira, visto que as ondas podem chegar aos seis metros na Costa Norte e no Porto Santo.

Volta depois a vigorar o aviso amarelo para a Costa Norte e Porto Santo entre as 00h e as 12 horas de quarta-feira, com ondas de Noroeste que podem atingir os cinco metros de altura.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.