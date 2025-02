PSD diz que "apoios do Governo Regional têm impulsionado a produção de vinho e venda de uva"

Os social-democratas reforçaram, hoje, a ideia de que os "apoios do Governo Regional têm impulsionado a produção de vinho e venda de uvas", defendendo que “é essencial ouvir os produtores para direccionar melhor as políticas de incentivo”.

A candidatura do PSD/Madeira às Eleições Regionais do próximo dia 23 de Março visitou uma exploração vitícola em São Vicente, onde reafirmaram que prioridade neste campo deve ser "a melhoria da qualidade e o aumento dos rendimentos, garantindo resultados positivos".

José António Garcês destacou, a propósito, “o apoio do Governo no pagamento de 0,20 euros por quilo, por exemplo na casta de uva negra mole". Um apoio que, conforme vincou, "chegou a cerca de 750 viticultores, no total de mais de 2.450 toneladas e que ronda meio milhão de euros”.

O candidato enfatizou a importância do sector para a Região, referindo que “a viticultura não é apenas uma herança cultural, é uma fonte de rendimento para muitas famílias e um motor da nossa economia". "Precisamos de continuar a investir para garantir a sustentabilidade desta actividade e aumentar a sua competitividade”, afirmou.

Os social-democratas evidenciam ainda que este sector não só emprega viticultores, mas também sustenta uma rede de profissionais ligados à transformação, comercialização e exportação do vinho.

“Este é um apoio importante para os viticultores, não só a nível do próprio rendimento, mas sobretudo para fazer face aos sobrecustos na produção desta casta, que é importante para a produção do vinho Madeira”, reforçou José António Garcês.

“O nosso vinho é um embaixador da Madeira no mundo. A aposta na viticultura é essencial para fortalecer esta marca e garantir mais rendimento para os nossos produtores”, concluiu o porta-voz.