IPMA lança novo aviso amarelo de chuva forte na segunda-feira

A chuva forte e o vento estarão de regresso na segunda-feira à tarde, motivo pela qual o IPMA acaba de emitir novos avisos amarelos para ambas as condições meteorológicas.

Assim, no que toca à precipitação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera calcula que entre as 15 horas de segunda-feira, 17 de Fevereiro, e as 00h00 de terça-feira, 18 de Fevereiro, há motivo para emitir aviso amarelo para todo o arquipélago da Madeira.

Vão ser períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada durante um espaço de tempo de 9 horas. Para já, não é de descartar que o aviso possa ser elevado a outro nível.

Quanto ao vento, também com o mesmo período de vigência do aviso amarelo, deverá soprar com rajadas de sudoeste até 80 km/hora na costa sul da Madeira e ilha do Porto Santo, enquanto nas regiões montanhosas poderá atingir até 100 km/hora.

De referir que continua em vigor um aviso amarelo para a agitação marítima para o Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, com ondas de noroeste a chegar à costa com 4 a 4,5 metros, estando em vigor até às 6h00 de amanhã, domingo, 16 de Fevereiro.