IL disponível para deixar passar governo à Esquerda

“Nós não viabilizaremos nenhum governo que seja liderado pelo Dr. Miguel Albuquerque, viabilizaremos qualquer outro governo que mereça a confiança dos madeirenses, seja de Direita ou de Esquerda e que obtenha a maioria dos assentos na Assembleia”, declarou esta tarde Gonçalo Maia Camelo, o cabeça-de-lista pela Iniciativa Liberal, pouco depois de entregar a sua lista no Tribunal da Comarca do Funchal. O candidato desafia o líder do Partido Social Democrata e os restantes líderes a dizerem antecipadamente o que farão caso não haja maiorias absolutas. Mariana Leitão, vice-presidente da Iniciativa Liberal e candidata a Presidente da República, estará na Madeira no sábado para o lançamento oficial da campanha regional às eleições legislativas de 23 de Março.

“Era importante que o Dr. Miguel Albuquerque esclarecesse o que é que fará se não tiver maioria absoluta”, disse. “Acho que é importante que todos os partidos também o façam, esclareçam de antemão o que pretendem fazer num cenário de maiorias relativas”, desafio o líder da IL Madeira, dando conta de que no caso do seu partido, não apoiará a continuidade de Miguel Albuquerque na presidência do Governo Regional. Mais do que isto, Gonçalo Maia Camelo revelou-se disponível para deixar passar um governo de Esquerda.

“Se o PS e o JPP merecerem a confiança da maioria dos madeirenses, não será com certeza a Iniciativa Liberal que vai dizer que eles não podem governar. Aí quem manda são os madeirenses”, declarou.

Já no caso de ser necessário um deputado, é reservado. “Veremos”, respondeu. “Isso depois vai depender dos acordos parlamentares. O que posso dizer é que não inviabilizaremos nenhum governo, excepto aquele que eu já disse”.

Gonçalo Maia Camelo acredita que a IL é dos poucos partidos, ou até mesmo o único, que pode contribuir para a mudança na Madeira e o seu objectivo assumido é crescer, em votos e se possível também em mandatos, um objectivo trazido das eleições anteriores e não conseguido.

Sobre a lista, o advogado destaca as caras novas e o desprendimento dos que o acompanham. Fala de uma lista renovada. “Somos mesmo o único partido que não aposta nas mesmas pessoas que têm criado a instabilidade ao longo destes anos, se vocês virem as outras listas são todas requentadas, digamos assim”.

Os dez primeiros lugares são ocupados, por esta ordem, por Gonçalo Maia Camelo, advogado, Rosie Bayntun, empreendedora e membro da Associação de Promoção da Madeira, Sara Luísa Jardim, agente imobiliária, António Nóbrega, formador, Humberto Faria, gestor, Helena Figueiroa, professora, Francisco Costa, empresário, Bárbara Gil, artista plástica, Nuno Fernandes, gestor, e Carla Chatterley, professora.

“Nós apresentamos pessoas novas, pessoas com ambição, pessoas que são reconhecidas nas suas actividades profissionais, pessoas que não têm qualquer dependência da política e que portanto estão empenhadas num projecto transformador da Madeira”, declarou o cabeça-de-lista.

Gonçalo Maia Camelo acredita que a estabilidade é importante, mas só se servir um propósito. “Se a estabilidade não servir para melhorar a Madeira, para mudar a Madeira, no fundo também não serviu de nada”, argumenta. E diz que as propostas da Iniciativa Liberal vão no sentido de caminhar para uma ‘Madeira com Futuro’, que é o lema da campanha.

Mariana Leitão na Madeira

Para ajudar, Mariana Leitão chega à Madeira no dia 14 à noite, vem apoiar o núcleo regional, que apresenta formalmente a campanha no próximo sábado pelas 11h30 no Castanheiro Boutique Hotel, onde depois haverá um almoço. No dia seguinte participa numa acção de rua na Ajuda, pelas 11 horas.

Amanhã a candidatura estará na Camacha, na Adega do Pomar para abordar a cidra e a agricultura. Será pelas 11 horas.