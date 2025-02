Machico lança concurso para novo logotipo do 'Visit Machico'

A Câmara Municipal de Machico anunciou através das suas redes sociais a abertura de um concurso de ideias para a criação do novo logotipo do 'Visit Machico'.

Segundo nota enviada pela autarquia, o concurso destina-se a todos os "criativos interessados, desde que cumpram as normas de participação disponíveis no site oficial da autarquia".

"Com esta iniciativa, a autarquia pretende envolver a comunidade na construção da identidade visual do Visit Machico, incentivando a criatividade e a participação activana promoção do destino. O objectivo é desenvolver uma imagem inovadora e representativa que reflita a autenticidade e atratividade do concelho", acrescenta.

O vencedor do concurso será premiado com um valor de 1.000€, reconhecendo o seu talento e contribuição para a identidade turística de Machico.

Os interessados podem consultar todas as informações e as normas de participação no site da Câmara Municipal de Machico e submeter as suas propostas até dia 15 de Abril.